Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı K.'yi vurmasının ardından adliyede yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaraladı. Hükümlü olup adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ı ikinci ateşi etmek üzereyken engelledi. Saldırı sonrası yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 13 Ocak'ta saat 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi. Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan ise tutuklandı. Adliyedeki saldırı sonrası yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
