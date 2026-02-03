Karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi Araban Yolu Caddesi Beykent kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 D 7416 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Y.'ye çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan Zeliha Y. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan yaralı kadın, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP