Haberler

Karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi Araban Yolu Caddesi Beykent kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 D 7416 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Y.'ye çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan Zeliha Y. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan yaralı kadın, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

Cezaevinden çıktı, soluğu burada aldı! İki gün boyunca bakın ne yapmış
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu

Epstein belgelerinde ismi geçen Türk iş adamı sessizliğini bozdu
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi