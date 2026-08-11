Eskişehir'de Motosiklet Yayaya Çarptı: Kaza Anı Kamerada

Eskişehir'de motosikletin 16 yaşındaki yayaya çarptığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, C.T.P. idaresindeki 26 AIZ 252 plakalı motosiklet bulvar üzerinde seyir halindeyken, karşıdan karşıya geçmek için aniden yola atlayan 16 yaşındaki B.N.G. isimli yayaya çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola savrularak yaralanmıştı. Dün hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

O anlar kamerada

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 16 yaşındaki B.N.G.'nin karşıdan karşıya geçmek için aniden yola hamle yaptığı görüldü. O sırada bulvarda seyir halinde olan C.T.P. yönetimindeki motosikletin, yola fırlayan çocuğa çarpma anı ve tarafların yola savrulma anları saniye saniye kayıtlara geçti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı