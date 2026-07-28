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Bursa'da ana arterde yaya kazası: 53 yaşındaki adam ağır yaralandı

Bursa'da ana arterde yaya kazası: 53 yaşındaki adam ağır yaralandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde, 53 yaşındaki Abdullah Aktiz, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza yerinden 50 metre ilerideki özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da ana arterde karşıdan karşıya geçen 53 yaşındaki adama otomobil çarptı. Ağır yaralanan adam, kaza yerinden 50 metre ilerideki özel hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Mustafa D. yönetimindeki 16 TAM 49 plakalı otomobil, ana arterde karşıdan karşıya geçen 53 yaşındaki Abdullah Aktiz'e çarptı. Yaşanan kazada, Aktiz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Aktiz'e ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ağır yaralanan Aktiz, olay yerine 50 metre uzaklıkta olan özel hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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