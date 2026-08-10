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İslahiye'de Feci Kaza: Araç 200 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Ağır Yaralı

İslahiye'de Feci Kaza: Araç 200 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Ağır Yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karşıdan gelen araca yol vermek için kenara yanaşan sürücü Veysel D.'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı; durumunun kritik olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, karşıdan gelen araca yol vermek için kenara yanaşan sürücünün kullandığı araç, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Veysel D., ağır yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi İdilli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysel D., yönetimindeki araç, karşı yönden gelen araca yol vermek amacıyla yolun kenarına yanaştı. Bu sırada kontrolden çıkan araç, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Dönmez, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Veysel D.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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