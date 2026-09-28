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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığındaki toplantıda okul ve sınır güvenliği ele alındı

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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığındaki toplantıda okul ve sınır güvenliği ele alındı
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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda kent genelindeki güvenlik çalışmaları ile yeni eğitim-öğretim dönemi tedbirleri değerlendirildi. Toplantıda okul çevreleri, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele ele alındı.

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, kent genelindeki güvenlik çalışmaları ile yeni eğitim-öğretim döneminde alınan tedbirler değerlendirildi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, kolluk kuvvetlerinin il genelinde yürüttüğü genel asayiş ve güvenlik uygulamaları ele alınarak, vatandaşların huzurunun korunmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi.

Toplantının gündeminde yeni eğitim-öğretim yılı da yer aldı. Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerinde uygulanan tedbirler, denetimler ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.

"Sınır güvenliği ve düzensiz göç gündemde"

Kars'ın sınır hattındaki güvenlik tedbirlerinin de görüşüldüğü toplantıda, sınır güvenliğinin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler ile alınan önlemler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca kamu düzeninin korunması, güvenlik uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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