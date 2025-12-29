Haberler

Kars'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 13 gözaltı

Kars'ta düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi sahte içki satışı engellendi. 70 şişe sahte alkollü içki ve 160 litre etil alkol ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezi ve Kağızman'da yaklaşan yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Alkollü içecek satışı yapan iş yerlerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 70 şişe halinde toplam 35 litre sahte alkollü içki ve 160 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli 13 kişi gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüpheliler hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Polisin kaçakçılara yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
