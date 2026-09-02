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Kars'ta Yasadışı Bahis Operasyonu: 19 Hesap ve 1 Site Engellendi

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, yasadışı bahis faaliyetlerinin tanıtım ve reklamını yaptığı belirlenen sosyal medya hesapları ile internet sitesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, yasadışı bahis faaliyetlerinin tanıtım ve reklamını yaptığı belirlenen sosyal medya hesapları ile internet sitesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında gerçekleştirilen denetim ve sanal devriye faaliyetleri sırasında 7258 sayılı Kanun kapsamında yasadışı bahis reklamı ve tanıtımı yaptığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarını ve internet sitelerini mercek altına aldı.

Yapılan incelemelerde, Instagram platformunda 19 hesap ile 1 internet sitesinde yasadışı bahis reklamlarının yapıldığı ve söz konusu içeriklere erişim sağlandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından hazırlanan çalışmalar doğrultusunda, söz konusu hesap ve internet sitesine yönelik gerekli hukuki işlemler başlatıldı. Kars Sulh Ceza Hakimliğinin 01.09.2026 tarihli ve 2026/3042 D. İş sayılı kararı doğrultusunda, yasadışı bahis reklamlarının yer aldığı belirlenen 19 Instagram hesabı ve 1 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların internet ortamında karşılaşabileceği yasa dışı içerik ve faaliyetlere yönelik sanal devriye çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Özellikle yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerinin sosyal medya platformları üzerinden yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, internet ortamındaki içeriklerin takip edildiği, tespit edilen yasa dışı faaliyetlerle ilgili adli ve idari süreçlerin işletildiği kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü'nce siber suçlarla mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde ve artarak devam edeceği vurgulanarak, internet kullanıcılarının yasa dışı bahis içeriklerine karşı dikkatli olmaları istendi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce, sanal ortamda suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların, teknolojik gelişmelere paralel olarak sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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