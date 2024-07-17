Kars'ta Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Kars'ta 1 kişi evinde ölü bulundu

KARS - Kars'ta yalnız yaşayan 1 kişi evinde ölü bulundu.

Olay Kars merkez İstasyon mahallesinde meydana geldi. İstasyon mahallesi bir apartmanın 4'üncü katında oturan ve yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alınmayan 72 yaşında İ.A.'nın evinden gaz kokusu alan komşuları durumu itfaiye, KARGAZ, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, koku gelen dairenin kapısını açtı. İçeriye giren ekipler, i.A.'nın yatakta cansız bedenini buldu.

Yalnız yaşayan İ.A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı vatandaşın tek yaşadığı ve yurt dışında çocukları olduğu öğrenildi.