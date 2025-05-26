Kars'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Kars'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
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Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. İki şüpheli adliyeye sevk edilirken, bir kişi tutuklandı.

Kars'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimiz merkezinde yaptıkları operasyonda, 2 parça halinde toplam 58,10 gram Metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 19 tabanca fişeği ve 16 kartuş ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler 1'i emniyette serbest bırakılırken, 2 şüpheli adliye sevk edildi. Şüphelilerden 2 hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ç.G. (37) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi., - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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