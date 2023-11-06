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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Kars'ın Susuz ilçesinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Susuz ilçesinde narkotik dedektör köpeği 'Dam'ın desteğiyle K.D'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 5 paket halinde 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.