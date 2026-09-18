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Kars’ta uyuşturucu operasyonu: Evden 272 gram esrar ve 6 kök Hint keneviri çıktı

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Kars’ta uyuşturucu operasyonu: Evden 272 gram esrar ve 6 kök Hint keneviri çıktı
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Kars’ta polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda 272,55 gram esrar ile 6 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kars'ta polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda 272,55 gram esrar ile 6 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile izinsiz kenevir yetiştiriciliği suçlarından adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu madde suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 272,55 gram esrar ile 6 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere ve kenevir bitkilerine el koyan ekipler, olayla bağlantılı 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" ile "2313 sayılı İzinsiz Kenevir Yetiştiriciliği" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde suçlarının önlenmesi, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve uyuşturucu maddelerin sokaklara ulaşmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Öte yandan Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artırılarak devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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