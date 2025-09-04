Haberler

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı
Kars'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen baskında 2 uyuşturucu taciri tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kars'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 2 uyuşturucu taciri tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde sokak satıcıları 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile birlikte uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanmaya yarayan aparatlar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

"TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan M. M. (30) ve N. Ş. (25 gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
