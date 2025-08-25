Kars'ta Traktör Römorkunun Altında Kalan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Selim'de traktör römorku altında kalan 1 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen kazada, bir un değirmeninde traktör römorkunun altında uyuyan O.C. traktörün hareket etmesiyle, römorkun altında kaldı.

Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede O.C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. O.C.'nin cansız bedeni Selim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - KARS