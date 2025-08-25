Kars'ta Traktör Römorkunun Altında Kalan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kars'ın Selim ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 78 yaşındaki O.C., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Selim'de traktör römorku altında kalan 1 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen kazada, bir un değirmeninde traktör römorkunun altında uyuyan O.C. traktörün hareket etmesiyle, römorkun altında kaldı.

Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede O.C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. O.C.'nin cansız bedeni Selim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
