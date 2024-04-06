Kars'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kars'ta meydana gelen ve 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kars'ın Susuz ilçesi Arpaçay yol ayrımında meydana geldi. Susuz'dan Kars'a seyir halindeki kamyon ile Arpaçay yol ayrımından ana yola çıkan araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sek edilen yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - KARS