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Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan sürücü tutuklandı.

Kars'ta 2 aracın karıştığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ta 13.10.2024 günü Cumhuriyet Caddesi ile İsmail Aytemiz Caddesi kavşağında meydana gelen kaza anbe an kaydedildi. Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde araçların çarpışma anı yer alıyor.

Öte yandan 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası olay yerinden kaçan ve daha sonra teslim olan araç sürücüsü şüpheli A.B. (29) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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