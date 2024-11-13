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Kars'ta Tarihi Eser Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Kars'ta Tarihi Eser Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
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Kars İl Jandarma Komutanlığı, Selim ilçesinde düzenlediği operasyonda iki kişiyi tarihi eser satışı yaparken yakalayarak, evlerinde sikke, silah ve mühimmat ele geçirdi.

Kars'ta jandarma düzenlendiği operasyonda sikke, silah ve mühimmat ele geçirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Selim ilçesinde 2 kişinin tarihi eser satmaya çalıştığı tespit edildi.

Jandarma daha sonra şüpheli 2 kişinin evine operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada; 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 sikke, 72 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 2 adet 7,65 mm tabanca şarjörü, 55 adet çeşitli çaplarda uzun namlulu tüfek mühimmatı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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