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Kars'ta Sulama Kanalına Düşen Hayvanlardan İkisi Telef Oldu

Kars'ta Sulama Kanalına Düşen Hayvanlardan İkisi Telef Oldu
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Kars'ta bir sulama kanalına düşen 6 büyükbaş hayvandan 4'ü kurtarılırken, 2'si telef oldu. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, hayvanları kurtarma çalışmalarında bulundu.

Kars'ta sulama kanalına düşen hayvanların 2'si telef oldu

KARS - Kars'ta sulama kanalına düşen 6 büyükbaş hayvandan 4'ü kurtarılırken, 2'si telef oldu.

Kars'ın Kağızman ilçesi Narinkale Caddesi'nde bulunan Hidro Elektirik Santralı Barajı kanalına 6 büyükbaş hayvan düştü. Kanala düşen hayvanlar vatandaşları seferber ederken bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, sulama kanalına düşen hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, halat yardımıyla 6 büyükbaş hayvandan 4'ü kurtardı. Suya kapılan diğer 2 büyükbaş hayvan ise kurtarılmayarak telef oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - 3.Sayfa
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