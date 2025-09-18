Kars'ta Silahlı Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, silahlı tehdit suçundan aranmakta olan bir kişi Arpaçay'da yakalandı ve tutuklandı.
Kars'ta hakkında silahlı tehdit suçundan aranması bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Jandarma ekipleri yaptıkları yol kontrol ve uygulamalarında hakkında "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit" suçundan aranan 1 kişi Arpaçay'da yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa