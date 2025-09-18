Haberler

Kars'ta Silahlı Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kars'ta Silahlı Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, silahlı tehdit suçundan aranmakta olan bir kişi Arpaçay'da yakalandı ve tutuklandı.

Jandarma ekipleri yaptıkları yol kontrol ve uygulamalarında hakkında "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit" suçundan aranan 1 kişi Arpaçay'da yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

