Kars'ta Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

Kars'ta Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu
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Kars'ta Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu
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Kars'ta saatte 80 kilometreyi aşan rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, bu anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli oldu.

Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu: Korku dolu anlar kamerada

KARS - Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte saatte 80 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Kars merkez Başkaya köyünde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, evlerin çatılarını yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu. Uçan çatı parçaları etrafa saçılırken, o anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşların korku dolu anlar yaşadı.

Yaklaşık 4 dakika süren şiddetli rüzgardan dolayı çok sayıda evde zarar oluşurken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli oldu.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çatıdan kopan parçaların etrafa savrulması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - 3.Sayfa
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