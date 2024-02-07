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Kars'ta sebze halinde çıkan yangında 4 iş yeri yandı

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Kars'ta bulunan sebze halinde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Kars'ta sebze halinde çıkan yangında 4 iş yeri yandı.

Olay, Hüseyin Atak Bulvarı'nda bulunan sebze halinde meydana geldi. Bir iş yerinin çatısındaki dumanı ve kokuyu fark eden esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle diğer iş yerlerine yayılan yangın, ekiplerce önce kontrol altına alındı. Ardından itfaiye söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, iş yerleri ve içerisinde bulunan sebze ve meyveler kullanılmaz hale geldi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Kars Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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