Kars'ta operasyonda 236,43 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 236,43 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 44 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda durdurulan araçta yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam 236,43 gram metamfetamin ile 1 adet cam aparat bulundu.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan İ.Ö. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla ve artarak sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı