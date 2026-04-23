Kars'ta öğrencilere siber güvenlik eğitimi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda 100 öğrenciye yönelik siber suçlar hakkında bilgilendirme programı düzenledi. Eğitimde dijital güvenlik, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konuları ele alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumsal farkındalığın artırılması ve siber suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan toplam 100 öğrenciye yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitim programında, özellikle gençlerin dijital dünyada karşılaşabileceği risklere dikkat çekildi. Siber suçların henüz gerçekleşmeden önlenmesi, yasadışı bahisle mücadele ve bu suçların yol açabileceği maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Eğitim kapsamında öğrencilere; "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı", "Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı" ile "Dijital Mahremiyet" başlıklarında detaylı sunumlar yapıldı. Uzman personel tarafından verilen eğitimlerde, güçlü şifre oluşturma yöntemleri, kişisel verilerin korunması, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve çevrimiçi ortamda karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemleri ele alındı.

Ayrıca, siber zorbalığın bireyler üzerindeki psikolojik etkilerine değinilerek, bu tür durumlarla karşılaşılması halinde izlenmesi gereken yollar anlatıldı. Teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulurken, dijital cihazların bilinçli ve dengeli kullanımının önemi vurgulandı.

Program sonunda öğrencilerin soruları yanıtlanırken, bilinçli internet kullanımının bireysel güvenliğin yanı sıra toplumsal güvenliğe de katkı sağladığı ifade edildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin il genelinde devam edeceği ve özellikle gençlerin dijital dünyada daha güvenli bireyler olarak yer almasının hedeflendiğini kaydedildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
