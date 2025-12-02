Haberler

Kars'ta Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Kars'ta Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı
Güncelleme:
Kars'ta düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde, polis ekipleri öğrencilere polislik mesleğinin yapısı ve görevleri hakkında bilgi verdi, mesleğe ilgi duyan gençleri yönlendirdi.

Kars'ta öğrencilere polislik mesleğini tanıtmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Polis ekipleri, okulda bir araya geldikleri öğrencilere mesleğin yapısı, görev alanları ve polislik sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaret edildi. Ziyarette öğrencilere polis olabilmek için gerekli şartlar, alınan eğitimler, günlük çalışma düzeni ve teknolojinin emniyet hizmetlerindeki yeri anlatıldı. Ayrıca trafik, asayiş, toplum destekli polislik gibi birimlerin görevleri örneklerle aktarıldı.

Polis ekipleri, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak merak ettikleri konularda detaylı açıklamalar yaptı. Etkinliğin sonunda öğrencilere polis araçları ve kullanılan ekipmanlar tanıtılırken, mesleğe ilgi duyan gençlere yönlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının öğrencilerin meslek seçiminde bilinçlenmesine katkı sağladığını belirterek eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Etkinlik sonunda öğrencilere, dolandırıcılık türleri ile ilgili broşür dağıtıldı, polis logolu anahtarlık hediye edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
