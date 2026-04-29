Kars'ta narkotik darbesi: 'Torbacı' ağına operasyon, 4 tutuklama

Kars'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar sürüyor. Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezi ve Kağızman ilçesinde sokak satıcılarına ("torbacı") yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 ikamet ve 1 araç didik didik arandı. Operasyon sonucunda, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılmak üzere hazırlanmış 7 parça halinde yaklaşık 6 bin 202 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai, 0,45 gram metamfetamin ve 16 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında İ.S. (49), M.K.Ö. (45), M.K. (37) ve B.Ü. (33) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar, Türk Ceza Kanunu 188. madde kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde uyuşturucu ile mücadelenin artarak ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Emniyet birimleri, özellikle gençleri hedef alan sokak satıcılarına karşı operasyonların aralıksız devam edeceğinin altını çizdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı