Kars'ta Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz tatilini Kur'an kursunda geçiren öğrencileri trafik kuralları konusunda bilinçlendirmek amacıyla önemli bir eğitim faaliyeti düzenledi.

Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürü (DSİ) Aslıhan Veysel Ubiç Camii Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilen "Temel Trafik Eğitimi ve Genel Bilgilendirme" programında, çocuklara trafikte güvenli davranış kuralları uygulamalı ve görsel anlatımlarla aktarıldı.

Eğitim kapsamında öğrencilere; yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik ışıkları ve levhalarının anlamları, emniyet kemerinin önemi, karşıdan karşıya güvenli geçiş kuralları ile bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Trafikte hem yaya hem de yolcu olarak uymaları gereken temel kurallar konusunda bilgilendirilen öğrencilerin soruları da polis ekipleri tarafından yanıtlandı.

Trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının amaçlandığı etkinlikte, çocukların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri trafik risklerine karşı nasıl hareket etmeleri gerektiği örneklerle açıklandı. Eğitimin interaktif şekilde gerçekleştirilmesi sayesinde öğrenciler hem eğlendi hem de güvenli trafik kültürü hakkında önemli bilgiler edindi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce trafik kazalarının önlenmesinde eğitim faaliyetlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yaz dönemi boyunca farklı okul ve Kur'an kurslarında devam edeceği kaydedildi.

Program sonunda öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür ederek öğrendikleri trafik kurallarına uyacaklarının sözünü verdi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı