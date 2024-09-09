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Kars'ta minibüs büyükbaş hayvan sürüsüne daldı, 5 hayvan telef oldu

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Kars'ta minibüsün büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 5 hayvan telef oldu. Kazada 2 yolcu hafif yaralandı.

Kars'ta minibüs büyükbaş hayvan sürüsüne daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 5 hayvan telef oldu.

Olay, gece Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda meydana geldi. Ardahan istikametinden Kars'a seyir halindeki minibüs aniden önüne çıkan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Karanlık yolda hayvanları fark etmeyen sürücü ise neye uğradığını şaşırdı. Başıboş halde otobana çıkan sürünün sebep olduğu kazada, araç içerisinde bulunan 2 yolcu çeşitli yerlerinden hafif yaralanırken, 5 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Karayolunu kullanan sürücülerin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. Telef olan 5 büyükbaş hayvan ise karayolundan kaldırıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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