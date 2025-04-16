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Kars'ta Kar Yağışı Araçları Mahsur Bıraktı

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Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler yollarda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, bazıları Özel İdare ekiplerince kurtarıldı. Kar yağışı ve tipinin etkisiyle Kars-Ani karayolu trafiği olumsuz etkilendi.

Kars'ta araçlar kar nedeniyle yollarda mahsur kaldı

KARS - Kars'ta kar yağışının ardından hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda araçlarıyla mahsur kaldı. Bazı sürücüler kendi imkanlarıyla mahsur kaldıkları yerden kurtulurken, bazıları ise Özel İdare ekiplerince kurtarılarak yollarına devam etmeleri sağandı.

Kars'ta Nisan ayından kış şiddetini bir kez daha gösterdi. Kar yağışının ardından sürücüler zor anlar yaşadı. Havaların ısındığını düşünerek araçlarına yazlık lastiklerini taktıran sürücüler, kar yağışıyla birlikte neye uğradıklarını şaşırdı.

Kars-Ani karayolunda kar yağışı ve tipiden dolayı onlarca araç yollarda mahsur kalırken, araçlardan inen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde yollarda kalan araçlar, çekilen araçlar ve o anları kaydeden vatandaşlar yer alıyor.

Öte yandan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yollarda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişerek onları kurtardı. Yollarının karını da temizleyen ekipleri kara yolunda ulaşımı sağladı. Kars'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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