Kars'ta Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Kars'ta Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
Kars'ta kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında KADES uygulaması tanıtıldı. Acil durumlarda sağladığı hızlı ihbar imkanı ve kullanım detayları hakkında bilgi verildi. Kadınların uygulamayı aktif olarak kullanmaları önerildi.

Kars'ta kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında tanıtım ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Aile Destek Eğitim Merkezi'nde kurs alan kadınlara KADES'in nasıl kullanılacağı, acil durumlarda sağladığı hızlı ihbar imkanı ve uygulamanın hedefleri hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca uygulamanın telefonlara nasıl indirileceği ve aktivasyon süreci örneklerle anlatıldı.

Ekipler, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES'in önemli bir güvenlik aracı olduğunu vurgulayarak kadınların uygulamayı aktif olarak kullanmalarını tavsiye etti.

Bilgilendirme faaliyeti sırasında broşürler dağıtılırken, kadınların soruları da ekipler tarafından yanıtlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce kent genelinde benzer çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - KARS

