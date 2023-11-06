Kars'ta jandarmadan hava destekli terör operasyonu

Kars'ta jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda sığınağa rastlanırken; yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve patlayıcı malzeme yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca Kağızman kırsal alanında, hava destekli olarak Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi 2023/121 operasyonu düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen 5 sığınak ve 2 gömü noktasında; çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ile 72 örgütsel doküman, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 5 büyük, 2 küçük tüp, patlayıcı tesirini artırmak maksadıyla kullanılan 5 kilo çivi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Jandarma ele geçirilen ve incelemeye elverişli malzemeler muhafaza altına alırken, diğer malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timince patlatılarak imha edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Örgüt mensuplarının faaliyetlerini deşifre edip engellemek, bölgemiz içerisinde barınmalarını önlemek maksadıyla, her türlü hava koşulunda, her türlü arazide operasyonlarımıza devam edeceğiz" denildi. - KARS