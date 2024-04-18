Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

KARS (İHA) – Kars'ta jandarma uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak, toplumumuzu uyuşturucudan arındırmak için çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar çalışmalarda Kağızman Akçay köyü kırsal alanında 2 kişinin görülmesi üzerine, şüpheliler durdurularak kimlik kontrolleri yapıldı. Şüphelilere ait tarlada uyuşturucu madde arama köpeği Tabla ile yapılan aramada 60 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler C.Ö. (28) ve V.Ç.'nin (25) ikametlerinde yapılan aramda ise V.Ç.'nin evinde 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağızman Jandarma Kars Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli? Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı? RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ: Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı? ABD Başkanı Biden'dan skandal açıklama! | Biden ne söyledi? Biden amcasının yendiğini mi söyledi? Zeynep Bastık hasta mı? Zeynep Bastık'ın sağlık durumu nasıl? Zeynep Bastık neden ameliyat oluyor? Azra Akın'ın çocuğu mu oldu? Azra Akın'ın çocuğunun cinsiyeti ne? Azra Akın'ın kaç çocuğu var? Terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı mı? Fehmi Oral Meşe kimdir? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM uyardı! İstanbul'da sağanak yağış mı bekleniyor? Kabine'de değişim olacak mı? Ömer Çelik sorulara ne cevap verdi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title