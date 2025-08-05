Kars'ta Jandarma Operasyonu: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon silah ve mühimmat ele geçirilirken şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yasadışı ateşli silah ve mühimmatları ülkeye sokan kişilere yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince 2 şüphelinin yayladaki ikametgah ve eklentilerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada 1 9 mm çapında ruhsatsız tabanca,1 ruhsatsız av tüfeği,1 tabanca şarjörü, 27 tabanca mühimmatı ve 7 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 2 kişiden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında 6 bin 531 TL idari para cezasına çarptırıldı. - KARS