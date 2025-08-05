Kars'ta Jandarma Operasyonu: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars'ta Jandarma Operasyonu: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasadışı ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı; bir şüpheli serbest bırakılırken diğeri para cezasına çarptırıldı.

Kars'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon silah ve mühimmat ele geçirilirken şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yasadışı ateşli silah ve mühimmatları ülkeye sokan kişilere yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince 2 şüphelinin yayladaki ikametgah ve eklentilerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada 1 9 mm çapında ruhsatsız tabanca,1 ruhsatsız av tüfeği,1 tabanca şarjörü, 27 tabanca mühimmatı ve 7 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 2 kişiden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında 6 bin 531 TL idari para cezasına çarptırıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Araştırma 18 ilde yapıldı! En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç

En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

Demet Özdemir'in cesur elbisesi geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.