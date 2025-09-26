Haberler

Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme:
Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, asayiş-güvenlik uygulamaları, sınır güvenliği ve düzensiz göç konuları değerlendirildi.

Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında; "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Başsavcı Mehmet Çepni, Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul. İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ve ilçe kaymakamları katıldı.

Toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak üzere kolluk kuvvetlerince il genelinde gerçekleştirilen genel asayiş-güvenlik uygulamaları, sınır güvenliği, düzensiz göç konuları değerlendirildi.

Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
