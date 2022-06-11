Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

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Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Paşaçayırı bölgesinde meydana geldi. Paşaçayırı'ndan Kars'a seyir halindeki otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada, yaralılar vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri Paşaçayırı yolunu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri her iki araçta yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen çekici kazaya karışan araçları olay yerinden çekti. Trafik ekipleri ise daha sonra yolu trafiğe açtı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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