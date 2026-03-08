Haberler

Kars'ta silahlı sopalı kavga güvenlik kamerasında: 2 yaralı

Kars'ta iftar saatinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi ve sopalar havada uçuştu. Olayda 2 kişi yaralandı, polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kars'ta iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi, sopalar havada uçuştu. 2 kişinin yaralandığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, iftar saatinde İstasyon Mahallesi Ünal Özgödek Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmada silahlar çekildi, taşların ve sopaların kullanıldığı kavga meydan muharebesine döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların birbirlerine sopalarla saldırdığı, birbirlerine tekme tokat vurmaları ve kaçmaları yer alıyor.

Öte yandan polis, kavgaya karışan kişilerin yakalaması için çalışma başlattı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
