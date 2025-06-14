Kars'ta Huzurlu Sokaklar Uygulaması Gerçekleştirildi

Kars'ta 67 ekip, 289 jandarmanın katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, kent genelinde 67 ekip ve 289 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"nda; 2 bin 893 kişi sorgulandı. 858 araç denetlendi.

Ayrıca uygulamada 64 işyeri, 41 kullanılmayan bina, 33 park-bahçe, kontrol edildi. Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme suçundan yakalanan 1 tutuklanırken, 22 yoklama kaçağı/bakaya olmak üzere toplam 23 kişi yakalandı. Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda 1 araç trafikten men edildi,15 araca ise idari para cezası uygulandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - KARS