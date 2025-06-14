Kars'ta Huzurlu Sokaklar Uygulaması Gerçekleştirildi
Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 67 ekip ve 289 personel, 2 bin 893 kişiyi sorguladı ve 858 aracı denetledi. Uygulama kapsamında 1 tutuklama, 23 yakalama ve çeşitli denetimler gerçekleştirildi.
Kars'ta 67 ekip, 289 jandarmanın katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yapıldı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, kent genelinde 67 ekip ve 289 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"nda; 2 bin 893 kişi sorgulandı. 858 araç denetlendi.
Ayrıca uygulamada 64 işyeri, 41 kullanılmayan bina, 33 park-bahçe, kontrol edildi. Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme suçundan yakalanan 1 tutuklanırken, 22 yoklama kaçağı/bakaya olmak üzere toplam 23 kişi yakalandı. Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda 1 araç trafikten men edildi,15 araca ise idari para cezası uygulandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - KARS