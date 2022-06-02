Kars'ta göçük: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti - Haberler

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Kars'ta göçük: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ta göçük: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti Kars'ta meydana gelen göçükte anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti.

Kars'ta göçük: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti

KARS - Kars'ta meydana gelen göçükte anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı.

Olay; Merkeze bağlı Verimli köyünde meydana geldi. Şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle sabah saatlerinde bir evde göçük meydana geldi. Uykuda olan anne ve çocukları göçük altında kaldı. Durumu fark eden köylüler olay yerine gelerek göçük altında kalan anne Songül Budak ile çocuklar Sibel Budak (12), Bedirhan Budak ve Boran Budak'ı (8), kurtarmak için çalışma yaptı.

Olay yerinde Jandarma Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada göçük altında kalan anne Songül ile çocukları Bedirhan ve Boran Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralı olarak kurtulan Sibel Budak ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Jandarma ekipleri evin etrafında önlem aldı. Budak ailesinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sibel Budak Jandarma Kars 112 3. Sayfa Haberler

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