Kars'ta Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı
Kars'ta bir sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolünü kaybettiği otomobili, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, araçlardan biri perte çıktı.
Kars'ta fren yerine gaza basan sürücü otomobilin kontrolünü kaybederek park halindeki 4 araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Ahmet Arslan Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden Ahmet Arslan Bulvarı'na seyir halindeki, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu yoldan çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yaralanırken, park halindeki 4 araçtan 1'i perte çıkarken, 3 araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa