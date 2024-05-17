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Kars'ta Ehliyet Sınavında Kopya Çeken Şüpheliler Yakalandı

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Kars'ta bir okulda düzenlenen ehliyet sınavında kopya çekileceği bilgisi üzerine KOM ekipleri harekete geçti. Sınavda kopya veren şüpheli ile ona yardım eden kişi suçüstü yakalandı. Üzerlerinde kameralı düzenek ve diğer kopya malzemeleri bulundu.

Kars'ta ehliyet sınavındaki 1 kişi ile ona dışarıdan kameralı düzenekle kopya veren şüpheli 1 kişi KOM ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan KOM ekipleri, söz konusu okulda sınava giren M.D. (30) ile ona dışarıdan kopya veren T.B.'yi (46) suçüstü yakaladı.

Üzerlerinden düzenek çıktı

KOM ekiplerince suçüstü yakalanan şüphelilerin yapılan üst aramasında kamera, kulaklık, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kars Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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