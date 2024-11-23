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Kars'ta Düzensiz Göçmenlerin Kaçışı Polise Yakalandı

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Kars'ta polisten kaçmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda illegal giriş yaptığı tespit edilen 7 Afgan göçmen de gözaltına alındı. Kars Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi sürdürecek.

Kars'ta düzensiz göçmenler kaçtı, polis kovaladı

Polisten kaçmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı

KARS - Kars'ta polisten kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler, polisin takibiyle yakalandı. Düzensiz göçmen polis kovalamacası kameralara yansıdı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışma yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince önceden tespit edilen ikametgahlara operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda polisi karşılarında gören göçmenler kaçmaya başladı, Polisin kovaladığı göçmenler kısa sürede yakalanırken, ayrıca illegal giriş yaptığı tespit edilen ve kimlik belgesi bulunmayan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen olamk üzere toplam 9 düzensiz göçmen yakalanarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Öte yandan düzensiz göçmenlere yurda sokan 2 kişiye ise Göçmen Kaçakçılığı Suçundan adli işlem yapıldı.

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam edecektir" denildi.

Kars'ta Düzensiz Göçmenlerin Kaçışı Polise Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - 3.Sayfa
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