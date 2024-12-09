Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

Kars'ta Buzlanan Yolda Zincirleme Trafik Kazası

Kars'ta Buzlanan Yolda Zincirleme Trafik Kazası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta sabaha karşı yağan kar sonucu buzlanan yolda 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı yaşanmazken, 3 kişi yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta yollar buz pistine döndü, buzlanan yolda kayan araçlar birbirine girdi. Can kaybının yaşanmadığı, 3 kişinin yaralandığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kars'ta sabaha doğru yağan kar, beraberinde de kazaları getirdi. Sabah erken saatlerde buz tutan Kars-Selim kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 tır 2 çarpıştığı kazada, çarpışmanın şiddetiyle araçlar yol kenarına savruldu. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye götürürken, jandarma tarafından yolda kontrollü trafik akışı sağlandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya buzlanan yolun neden olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tesettüre giren bu ünlü ismi tanıdınız mı?
img

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayıp kramponlarını çöpe attı
img

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir? Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli? Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak? Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.