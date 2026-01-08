Kars'ta Aralık ayı asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

Kars'ta 2025 yılı Aralık ayı asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Ziya Polat, başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ve kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Suçu önlemek, suç oranlarını azaltmak, ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri olan Gazi Kars'ımızda halkımızın huzur ve güvenliğinin korunması ve sürdürülmesi amacımız doğrultusunda, Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız başta olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, vatandaş odaklı bir anlayışla, tüm suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle, fedakarca, gece, gündüz demeden yılın 365 günü görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.

Aralık ayı içerisinde Kars kırsal alanında 66, TEM Şube Müdürlüğü tarafından 4 olmak üzere, toplam 70 operasyon yapıldığına dikkat çeken Polat, "Jandarma Komando birliklerince kırsal alanda icra edilen operasyonlar sonucunda herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Siber Suçlarla Mücadele kapsamında Aralık ayı içerisinde icra edilen sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyetleri ile ilgili Yasadışı Bahis Suçu Kapsamında 15 adet sosyal medya hesabına, 677-1 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 20 adet sosyal medya hesabına, TCK 215 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında 20 adet sosyal medya hesabına ve 7545 Sayılı Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet suçu kapsamında 36 adet sosyal medya hesabına olmak üzere toplam 91 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi" diye konuştu.

Vali Ziya Polat, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 41 olaya müdahale edilmiştir. Toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden 28 internet sitesi, Yasadışı bahis oynatan 57 internet sitesi, Vatandaşlarımızı bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırmaya çalışan 51 internet sitesi tespit edilerek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilmiş ve vatandaşların dolandırılması engellenmiştir. Terör ile iltisaklı olduğu tespit edilen 9 farklı şahsa ait hesaplar hakkında Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) tanzim edilmiştir. Terör Örgütü Propagandası Yaptığı edilen 33 Sosyal Medya Hesabına Kars Sulh Ceza Hakimliği tarafından Erişim Engeli getirilmiştir TCK 226 kapsamında Çocuğa Karşı Müstehcenlik Suçu ile ilgili görüntüler yayınladığı tespit edilen 9 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Açık Kaynak Araştırması yapılması sonucunda 206 sosyal medya hesabına Siber İstihbarat Raporu düzenlenmiş, 14 sosyal medya hesabına Açık Kaynak Araştırma Raporu düzenlenmiştir. Müstehcen görüntüler yayınladığı tespit edilen 8 internet sitesinin kapatılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bilgi verilmiştir" şeklinde konuştu.

Asayiş ve Güvenlik toplantısı basın mensuplarının sorularının cevaplanmasının ardından sonra erdi. - KARS