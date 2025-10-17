Haberler

Kars'ta Asayiş Uygulamaları Sıklaştırıldı, Silah ve Kumar Operasyonları Yapıldı

Güncelleme:
Kars İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında ruhsatsız silahlar ele geçirirken, fuhuş ve kumar suçlarına karışan kişilere adli işlemler ve para cezaları uyguladı.

Kars'ta polis asayiş uygulamalarını sıklaştırdı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 15 Eylül 2025-15 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, uygulama ve denetimlerde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Asayiş ekiplerince yapılan uygulamalarda, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 21 fişek, 2 kurusıkı tabanca bu tabancaya ait 2 şarjör ile 1 bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ayrıca asayiş ekipleri, fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçundan 2 kişiye adli işlem yaptı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 1 kişiye adli işlem, 5 kişiye toplam 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce asayiş uygulama ve denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
