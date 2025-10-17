Kars'ta Asayiş Uygulamaları Sıklaştırıldı, Silah ve Kumar Operasyonları Yapıldı

Kars'ta polis asayiş uygulamalarını sıklaştırdı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 15 Eylül 2025-15 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, uygulama ve denetimlerde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Asayiş ekiplerince yapılan uygulamalarda, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 21 fişek, 2 kurusıkı tabanca bu tabancaya ait 2 şarjör ile 1 bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ayrıca asayiş ekipleri, fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçundan 2 kişiye adli işlem yaptı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 1 kişiye adli işlem, 5 kişiye toplam 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce asayiş uygulama ve denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - KARS