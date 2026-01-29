Haberler

Kars'ta asansör boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti

Kars'ta asansör boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Merkez Mahallesi'nde, denetimli serbestlik işlemleri için giden 26 yaşındaki Savaş Güzel, asansöre binerken 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Olayın ardından sağlık ekipleri Güzel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars'ta bir binanın 5. katından asansör boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerinde bulunan Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında meydana geldi. Yaralama suçundan denetimli serbestlik kararı bulunan Savaş Güzel (26), rutin imza işlemi için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne geldi. İşlemlerini tamamlayan Güzel, iddiaya göre 5. kattan aşağı inmek için asansöre binmek istediği sırada kapının açılmasıyla asansör boşluğuna düştü.

Olayın üzerinden geçen 2 günün ardından saat 16.00 sıralarında binada görevli personel, olayı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Savaş Güzel'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği kesinleşen Güzel'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Güzel'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak

2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi için bu akşam İstanbul'a geliyor
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi

Sürücünün üzerinden çıkan cihaz, öyle böyle değil
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi için bu akşam İstanbul'a geliyor
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık