Kars'ta Ambulans Şarampole Uçtu: 4 Sağlık Çalışanı Yaralandı

Kars'ta Ambulans Şarampole Uçtu: 4 Sağlık Çalışanı Yaralandı
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Kars-Iğdır karayolunda meydana gelen kazada, hasta nakleden ambulansın şarampole uçması sonucu 1'i doktor 4 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kars'ta ambulans şarampole uçtu. Feci kazada 1'i doktor 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza ; Kars- Iğdır karayolunda meydana getirdi. Ardahan'dan Iğdır'a hasta nakleden Uğur Keskin yönetimindeki 75 AAE 905 plakalı ambulans, Ardahan'a dönerken Kars-Iğdır kara yolu Hanlar Geçidi mevkisinde yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazada sürücü Uğur Keskin, Doktor Yusuf Kemal, sağlık çalışanları Ceren Arslan ve Kübra Zafer yaralandı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk etti. Hastanelerde tedavi altına alınan sağlık çalışanlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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