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Kars'ta ağaçta asılı kalan karga telef oldu

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Kars Benli Ahmet İstasyonu'nda bulunan çam ağacında asılı olarak bulunan karga telef oldu. Karganın telef olmasına güvenlik şeridinin neden olduğu düşünülüyor.

Kars'ta ağaçta asılı kalan karga telef oldu.

Kars Benli Ahmet İstasyonu'nda bulunan çam ağaçlarından birisinde asılı olarak görülen karga görenleri şaşırttı. Ağaçta asılı olan baş aşağıya sallanan karganın telef olduğu anlaşılırken; karganın telef olmasına ayaklarına dolaşan, güvenlik önlemi almak için çekilen güvenlik şeridinin neden olduğu ileri sürüldü.

Hayvan otlatan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ağaçta ayaklarından asılı olarak telef olan karga yer alıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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