Kars'ta 85 yaşındaki hasta leğenle taşınarak ambulansa ulaştırıldı

Kars'ın Göldalı köyünde rahatsızlanan 85 yaşındaki kadın, karla kaplı yolun kapanması nedeniyle yakındıkları tarafından ip bağlanan leğenle 2 kilometre taşındı. Zorlu koşullarda ambulansa ulaştırılan kadının sağlık durumu iyi.

Kars'ta rahatsızlanan 85 yaşındaki kadın, yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle yakınları tarafından ip bağlanan leğenle yaklaşık 2 kilometre taşındı. Yaşlı kadının zorlu şartlarda ambulansa ulaştırıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde yaşayan 85 yaşındaki Naringül Gökbulak gece saatlerinde rahatsızlandı. Yoğun kar yağışı ve tipiden köy yolunun kapanması nedeniyle yaşlı kadını hastaneye götüremeyen aile fertleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye yönlendirilen ambulanstaki sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle köy merkezine ulaşamadı. Bunun üzerine hasta yakınları kendi imkanlarıyla çözüm bulmaya çalıştı. Battaniyeye sarılan Naringül Gökbulak, plastik bir leğene yerleştirildi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca karla kaplı yolda ilerleyen vatandaşlar, zaman zaman kara saplanarak güçlükle yürüyebildi. Uzun uğraşlar sonucu ambulansa ulaştırılan Gökbulak, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşlı kadının zorlu şartlarda ambulansa ulaştırıldığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
