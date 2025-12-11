Kars Emniyet ve Jandarmaya yeni araç takviyesi

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı envanterine toplam 60 yeni araç katıldı. Bu takviye ile kentteki güvenlik hizmetlerinin daha etkili ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Yeni araçların teslimi için Bedesten Bölgesi'nde Kars Valisi Ziya Polat'ın katılımıyla bir tören gerçekleştirildi. Törende dualar edildi ve kurdele kesilerek araçlar resmen hizmete alındı.

Araç teslim töreninde konuşan Vali Ziya Polat,

"Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Gazi Kars'ımızda da emniyet teşkilatımızı, jandarma teşkilatımızı araç yenileme çalışmaları devam ediyor. Devletimizin imkanlarıyla Gazi Kars'ımıza 60 araç güvenlik güçlerimizin yani milletimizin emrine, hizmetine verildi" dedi.

"Güvenlik güçleri modernleşiyor"

Öte yandan güvenlik güçlerinin hizmetine verilen yeni araçlar, şehirde asayiş hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine olanak tanıyacak ve güvenlik güçlerinin işlerini daha verimli hale getirecek.

Kars'a gönderilen 60 araçtan 41'i İl Emniyet Müdürlüğü ve 19'u da Jandarma Komutanlığı verildi. Yapılan konuşmaların ardından araçların anahtarları sürücülerine teslim edildi. Yeni araçlarla daha sonra kortej halinde Bedesten bölgesinden ayrıldı. - KARS