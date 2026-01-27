Kars'ta kurt dehşeti: Aç kurtlar 130 koyunu telef etti
Kars'ın Digor ilçesinde, aç kurtlar bir ağıla girerek 130 koyunu telef etti. Olay, hayvancılıkla geçimini sağlayan bir aileyi çaresiz bıraktı.
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyüne inen kurt sürüsü Ali Canpolat'a ait içerisinde koyunların bulunduğu ağıla girdi. Koyunlara saldıran kurtlar, yaklaşık 130 koyunu parçaladı.
Sabah erken saatlerde koyunlara yiyecek vermek için ağıla gelen Ali Canpolat, gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Ağılda bulunan koyunların tamamına yakını kurtlar telef ederken, yaşanan olay geçimini hayvancılıkla sağlayan Canpolat ailesini çaresiz bıraktı.
Bir anda ne yapacağını şaşıran Polat, durumu yetkililere bildirdi. - KARS