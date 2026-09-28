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Kars Sarıkamış'ta hayvan yüklü kamyonet devrildi, 3 büyükbaş telef oldu

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Kars Sarıkamış'ta hayvan yüklü kamyonet devrildi, 3 büyükbaş telef oldu
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Kars Sarıkamış'ta Karaurgan köyü yolunda büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 büyükbaş telef oldu, diğer hayvanlar sağ kurtuldu; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sarıkamış'ta büyükbaş hayvan taşıyan kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 hayvan telef oldu.

Kaza, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyden ilçe merkezine doğru ilerleyen büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan kamyonet, savrularak devrildi. Kazanın ardından araçta bulunan büyükbaş hayvanlardan 3'ü telef oldu. Kamyonette bulunan diğer hayvanların ise kazadan sağ kurtulduğu öğrenildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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